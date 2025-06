Sussurri di luce | la collettiva ad Aprilia

Aprilia si anima con “Sussurri di Luce”, una mostra collettiva promossa dall’Associazione Arte Mediterranea e curata dal rinomato artista Antonio De Waure. Questa esposizione invita a scoprire come l’arte illumini il quotidiano, svelando emozioni profonde e un universo di Bellezza nascosto nei dettagli. Un’occasione unica per lasciarsi sorprendere e riflettere sul potere trasformativo dell’arte nella nostra vita. Non perdere questa esperienza di ispirazione e scoperta.

