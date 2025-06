Sushi Day 2025 | 31 milioni di ordini su Glovo l’Italia scopre la sua anima di riso

Il Sushi Day 2025 in Italia si conferma un fenomeno irresistibile: 31 milioni di ordini su Glovo, con una crescita del 27% rispetto all’anno precedente. L’Italia, appassionata di riso e mare, si posiziona al secondo posto mondiale, subito dopo la Spagna. Questo successo racconta come il nostro paese abbia scoperto un nuovo lato di sé, fatto di gusto, tradizione e innovazione. Ma cosa ci riserva il futuro di questa passione? Scopriamolo insieme.

Guardiamoci negli occhi: quante volte abbiamo giurato «stasera insalata» e, un'ora dopo, ci siamo trovati davanti a un uramaki fritto? I numeri parlano chiaro: le consegne di sushi in Italia sono cresciute del 27% rispetto al 2024 e ci spingono al secondo posto mondiale su Glovo, subito dopo la Spagna. Ascolta questo articolo Il risultato?

