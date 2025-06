Susanna Zaccaria è indagata La presidente di Casa delle donne su Facebook | Solo strumentalizzazione politica

Susanna Zaccaria, figura di spicco nel campo dei diritti delle donne e attuale presidente del centro antiviolenza Casa delle Donne, si trova sotto inchiesta per accuse gravissime. Tuttavia, la sua storia è anche al centro di una forte strumentalizzazione politica, come evidenziato da molte voci. In un’epoca in cui le passioni spesso travolgono i fatti, è fondamentale analizzare con chiarezza e obiettività ogni dettaglio di questa vicenda.

Susanna Zaccaria, da tre anni presidente del centro antiviolenza Casa delle donne ed ex assessora alla Pari opportunitĂ del Comune di Bologna, è indagata per concorso in sequestro e sottrazione internazionale di minore. Come scrive il quotidiano La VeritĂ , Zaccaria avrebbe avuto un ruolo nel.

Bimba rapita dalla madre, indagata l’ex assessora di Bologna e femminista Susanna Zaccaria. I consigli durante il sequestro e le intercettazioni - Una drammatica vicenda di rapimento e battaglie giudiziarie scuote l’Italia: una bambina di tre anni rapita dalla madre, sospettata di coinvolgimento con un'ex assessora di Bologna e femminista Susanna Zaccaria, si perde tra intercettazioni e indagini internazionali.

