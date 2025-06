Superman | Warner Bros voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell' arrivo di James Gunn

Le voci su un possibile cambio di volto per Superman si fanno sempre più insistenti: Warner Bros. avrebbe pianificato di sostituire Henry Cavill già prima dell’ingresso di James Gunn nel progetto. Quest’ultimo ha recentemente confermato che la major desiderava un nuovo interprete per l’Uomo d’Acciaio ben prima del suo coinvolgimento in "The Suicide Squad". Un retroscena che apre nuove ipotesi sulla futura direzione del celebre supereroe.

James Gunn ha confermato che la Warner Bros. voleva un nuovo interprete nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio al posto di Henry Cavill anche prima del suo coinvolgimento in The Suicide Squad. Warner Bros. voleva un nuovo interprete per il personaggio di Superman al posto di Henry Cavill ben prima del 2021, quando James Gunn, reduce dal licenziamento da parte di Disney per via di alcuni suoi vecchi post provocatori, fu chiamato dalla DC a dirigere il reboot di The Suicide Squad. A confermare la voce è stato lo stesso Gunn, a cui fu offerto un reboot di Superman in tempi non sospetti, ma il progetto non era un sequel de L'uomo d'acciaio di Zach Snyder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: Warner Bros. voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell'arrivo di James Gunn

In questa notizia si parla di: gunn - superman - warner - bros

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Una nuova foto dal Superman di James Gunn mostra i poteri della Lanterna Verde di Guy Gardner! Che ne pensate? #superman #dcstudios #jamesgunn #dcuniverse #dc #jamesgunm #petersafran #warnerbros #ciakeazione #picoftheday #instafilm #dccomic Vai su Facebook

In arrivo. #Superman, dal 9 luglio al cinema. Vai su X

Superman: Warner Bros. voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell'arrivo di James Gunn; Superman: al via le prevendite. Nuovo trailer con scene inedite; Superman, il trailer finale del film di James Gunn è un’esplosione di emozioni e adrenalina.

Superman: Warner Bros. voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell'arrivo di James Gunn - voleva un nuovo interprete nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio al posto di Henry Cavill anche prima del suo coinvolgimento in The Suicide Squad. Si legge su msn.com