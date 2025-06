Superman | una nuova foto di Hawkgirl per celebrarne l’anniversario

Per celebrare un traguardo così importante, ecco una nuova foto di Hawkgirl in costume, che rende omaggio alla sua lunga ed epica storia nel mondo DC. La terza incarnazione dell'eroina, Kendra Saunders, torna sotto i riflettori nel live-action di Superman, interpretata da Isabela Merced. Un’anticipazione che promette emozioni e avventure mozzafiato, arricchendo il panorama supereroistico con un’icona alata destinata a lasciare il segno. Prepariamoci a volare tra le pagine e sul grande schermo!

Oggi ricorre il 25° anniversario della prima apparizione nella DC Comics della terza incarnazione di Hawkgirl, Kendra Saunders, che debutterà nel live-action di Superman il mese prossimo. Isabela Merced ( Madame Web, The Last of Us ) interpreterà l’eroina alata, che nel film verrà presentata come membro della “Justice Gang” insieme a Guy Gardner ( Nathan Fillion ) e Mr. Terrific ( Edi Gathegi ). James Gunn ha condiviso sui social media un nuovo dietro le quinte di Merced, direttamente dal set del reboot del DCU, pur riconoscendo la storia “complicata” del personaggio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it