Superman James Gunn reagisce ai fan dello SnyderVerse che vogliono un flop del film | Sopravviveremo

I fan dello SnyderVerse stanno cercando di sabotare il nuovo Superman di James Gunn, sperando in un flop al botteghino. Ma Gunn non si lascia intimidire: il regista e sceneggiatore ha risposto con sicurezza, dimostrando che la sua visione è forte e indipendente dalle polemiche. Mentre alcuni fan cercano di minare il successo del film con David Corenswet, Gunn ribadisce la sua fiducia nel progetto e nella passione dei veri appassionati. La battaglia tra le opinioni continuerà , ma il futuro di Superman sembra assicurato.

Alcuni fan dello SnyderVerse stanno cercando di organizzarsi per avere un impatto negativo sul nuovo Superman, ma il regista non è preoccupato. James Gunn ha risposto ai fan dello Snyderverse che sperano in un flop di Superman, di cui il filmmaker è sceneggiatore e regista. Su Reddit, infatti, c'è chi sta cercando di organizzarsi per provare a influenzare negativamente il risultato che il film con star David Corenswet avrà ai box office. I fan di Zack Snyder contro il nuovo Superman Un post contro la nuova fase del DC Universe ideata da James Gunn e Peter Safran dichiara: "Ribellatevi e combattete per lo SnyderVerse l'11 luglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it