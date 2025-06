Superman | James Gunn conferma che la Warner Bros voleva sostituire Henry Cavill prima che dirigesse The Suicide Squad

James Gunn, il visionario dietro Guardiani della Galassia Vol. 3, rivela un retroscena sorprendente: la Warner Bros. aveva pianificato di sostituire Henry Cavill prima ancora che lui dirigesse il film. Un cambio di rotta che ha stupito tutti, dimostrando quanto siano imprevedibili i piani dell'industria cinematografica e quanto la passione dei fan possa fare la differenza. Questa rivelazione apre nuove prospettive sul futuro di Superman e del DCEU.

Nel 2018, la Disney ha licenziato James Gunn dopo che una serie di tweet offensivi del passato erano riemersi nei . Con i fan e il cast di prim’ordine di Guardiani della Galassia Vol. 3 che hanno duramente criticato la decisione, la Warner Bros. non ha perso tempo ad ingaggiare il regista. Questo ha portato Gunn a dirigere The Suicide Squad nel 2021. Sebbene sia poi tornato ai Marvel Studios per completare la trilogia dei Guardiani, il nuovo rapporto di Gunn con lo studio rivale lo ha portato alla nomina a co-CEO dei DC Studios. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: james - gunn - superman - conferma

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Proprio oggi, James Gunn ha conferma che sta già scrivendo il sequel di Superman, spiegando che potrebbe includere anche altri personaggi... magari sta sviluppando davvero il team-up con Batman, chissà ! A voi piacerebbe vedere un adattamento di "Worl Vai su Facebook

Superman, James Gunn conferma la scena dopo i titoli di coda: "Non ripeterò l'errore di Marvel" Vai su X

James Gunn conferma le voci sul film Superman/Batman? Sto lavorando ad un non-sequel; Superman, James Gunn conferma la scena dopo i titoli di coda: Non ripeterò l'errore di Marvel; Superman, James Gunn conferma una grande differenza tra il suo universo DC e quello MCU.

Superman: James Gunn conferma che la Warner Bros. voleva sostituire Henry Cavill prima che dirigesse The Suicide Squad - Nel 2018, la Disney ha licenziato James Gunn dopo che una serie di tweet offensivi del passato erano riemersi nei feed. Si legge su cinefilos.it

Superman: Warner Bros. voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell'arrivo di James Gunn - voleva un nuovo interprete nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio al posto di Henry Cavill anche prima del suo coinvolgimento in The Suicide Squad. Segnala msn.com