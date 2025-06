Superman | i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse

I fan di Zack Snyder sono più agguerriti che mai, pronti a mettere in discussione le scelte dei nuovi registi e a difendere il loro universo preferito. Con l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse, si preparano a una battaglia digitale che promette scintille, puntando a boicottare il film di James Gunn in uscita il 9 luglio. Ma quali saranno le conseguenze di questa mobilitazione? Lo scopo? Boicottare Superman di James Gunn per...

I fan di Zack Snyder sono più attivi e incattiviti che mai, pianificato il boicottaggio della pellicola di James Gunn in uscita il 9 luglio all'insegna dell'hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Dopo la vittoria sull'uscita di Zack Snyder's Justice League sotto la bandiera dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, gli irriducibili del regista di Batman v Superman: Dawn of Justice stanno per tornare in azione. Lo scopo? Boicottare Superman di James Gunn per dimostrare fedeltà al loro regista del cuore. I fan di Snyder sono intenzionati a lanciare una nuova campagna sui social media, #RestoreTheSnyderVerse, danneggiando il film in uscita il 9 luglio come avrebbe rivelato un post virale su Reddit. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio, svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse

In questa notizia si parla di: snyder - superman - zack - restorethesnyderverse

Superman debole di james gunn per superare man of steel di zack snyder - Superman Debole di James Gunn, in uscita il 11 luglio 2025 con David Corenswet, segna una nuova era nel DC Universe.

Superman: i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio, svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse; James Gunn condivide con una foto con Zack Snyder, ritorno alla DC in vista?; Zack Snyder è fuori dal DCEU universo DC: WarnerMedia no SnyderVerse.

Superman: i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio, svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse - Dopo la vittoria sull'uscita di Zack Snyder's Justice League sotto la bandiera dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, gli irriducibili del regista di Batman v Superman: Dawn of Justice_ stanno per tornare ... Come scrive msn.com