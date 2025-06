Superlega Uisp-Csi Ferrara | trionfi di San Pio X Chiesanuova e S Urbano al Paolo Mazza

Doppio weekend di emozioni e trionfi a Ferrara, con la Superlega Uisp-Csi che ha acceso il campo del ‘Paolo Mazza’. Le finali hanno visto protagonisti San Pio X, Chiesanuova e S. Urbano, mentre il calcio femminile ha celebrato un successo speciale con la partita tra selezioni locali. Un evento che dimostra come lo sport possa unire, coinvolgere e ispirare tutta la comunità. E le sorprese non sono finite…

San Pio X, Chiesanuova e S. Urbano le altre vincitrici nelle finali Superlega al ‘Paolo Mazza’. Si è svolta la seconda giornata del progetto ‘Superlega Uisp-Csi Ferrara’ sabato e domenica sera. Sabato pomeriggio il programma è cominciato con la partita calcio a 7 ‘selezione femminile’ (F. WomanSant’Agostino)- (PontelagoscuroAriano) –(Az. Medica), un momento che ha permesso di promozione del calcio femminile amatoriale. Poi le finali categoria calcio a 11 ‘coppa disciplina’ Usd Corlo contro G.s. S. Pio X, con vittoria di quest’ultima per 2-1. La categoria calcio a 11 serie B ha vuisto il match tra Polisportiva Chiesanuova e Polisportiva Biancoazzurra finito in parità 1-1, poi ai calci di rigore vittoria del Chiesanuova per 4-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net