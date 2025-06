Supergirl | James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo

James Gunn, leader dei DC Studios, svela perché "Woman of Tomorrow" non farà più parte del titolo di Superman. La decisione, presa per rafforzare l’identità del nuovo universo cinematografico, riflette una strategia mirata a creare un impatto più forte e immediato sui fan. Ma cosa significa questa scelta per il futuro dei supereroi DC? Scopriamo insieme come questa ristrutturazione potrebbe ridefinire il volto dei nostri eroi preferiti.

James Gunn, a capo dei DC Studios con Peter Safran, ha spiegato perché dai titoli dei film Superman e Supergirl sono stati rimossi degli elementi. James Gunn ha rivelato che il film di Superman non avrà nel suo titolo il riferimento a Woman of Tomorrow, la serie a fumetti a cui si ispira, spiegando anche il motivo di questa scelta. Il regista, che è a capo del DC Universe insieme a Peter Safran, ha condiviso l'aggiornamento sul progetto con star Milly Alcock in un'intervista rilasciata a Rolling Stone. L'update sul titolo del film con Milly Alcock Gunn ha confermato che il titolo sarà semplicemente Supergirl e la ragione del cambiamento è legato a un processo dei DC Studios conosciuto come 'premortem', avvenuto anche in occasione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Supergirl: James Gunn spiega perché è stato rimosso Woman of Tomorrow dal titolo

