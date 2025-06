SuperEnalotto dà il via alla stagione estiva con l’iniziativa Weekend da sogno

L’estate è alle porte e SuperEnalotto SuperStar dà il via alla stagione con “Weekend da sogno”: un’occasione imperdibile per vivere momenti di pura emozione e vincere premi da sogno. Dal 20 al 28 giugno, partecipa automaticamente con le tue giocate e potresti portare a casa uno dei 1.000 premi da 10.000 euro ciascuno. Prepara il biglietto e scopri come trasformare il tuo weekend in un vero e proprio sogno estivo!

Con l’arrivo dell’estate, SuperEnalotto SuperStar presenta “Weekend da sogno”, un’iniziativa speciale pensata per celebrare la nuova stagione con un’opportunità tutta da giocare. Attiva dal 20 al 28 giugno 2025, l’iniziativa mette in palio 1.000 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, per un montepremi complessivo pari a 10 milioni di euro. La partecipazione è automatica per chi effettua una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per almeno uno dei quattro concorsi straordinari previsti alla fine di giugno. Le estrazioni speciali: quattro occasioni per vincere:. L’iniziativa SuperEnalotto è distribuita su quattro concorsi: Venerdì 20 giugno 2025 (concorso n. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - SuperEnalotto dà il via alla stagione estiva con l’iniziativa “Weekend da sogno”

