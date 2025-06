Superenalotto a Messina centrato un 5 da oltre 22mila euro

Il SuperEnalotto continua a regalare emozioni e grandi sorprese in Sicilia. A Messina, un fortunato vincitore ha centrato un "5" da oltre 22mila euro presso il Tabacchi Freni, portando speranza e entusiasmo tra i giocatori dell'isola. Con l’ultimo jackpot da 35,4 milioni di euro ancora nella memoria, il sogno di vincere si riafferma come possibile realtà . Chi sarà il prossimo fortunato? Il gioco è aperto!

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di sabato 14 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Messina un "5" da 22.106,67 euro presso il Tabacchi Freni in viale S.Martino, 238. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).

