Superbike Razgatlioglu batte Bulega 5-1 nel parziale Most-Misano Il Mondiale riparte da capo

un duro colpo per Bulega, che deve ora ricostruire il suo cammino nel campionato. Dall'altra parte, Razgatlioglu dimostra di avere ancora fame di vittoria, puntando a un finale da protagonista assoluto. Con questa rimonta, il Mondiale Superbike si riapre ufficialmente, promettendo emozioni e sorprese fino all'ultimo giro. La sfida tra i due talenti si fa ancora piĂą accesa e avvincente.

Nicolò Bulega si lecca le ferite dopo il fine settimana di Misano. Viceversa, Toprak Razgatlioglu gonfia il petto e lucida il numero 1 sul cupolino della sua Bmw, affermando idealmente di volersi congedare dal Mondiale Superbike da imbattuto, sbarcando in MotoGP con il ruolo di Campione del Mondo in carica fra le derivate di serie. Bisogna però essere razionali nelle analisi e constatare come il weekend adriatico sia stato pesantemente condizionato da un episodio, ovverosia la caduta del venticinquenne emiliano nelle fasi iniziali della Superpole race, durante la quale è stato vittima incolpevole di un contatto.

