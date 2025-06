Superbike Danilo Petrucci sul podio della classifica mondiale | Ho guadagnato punti sugli inseguitori

Danilo Petrucci conferma il suo talento e la costanza sul circuito di Misano, conquistando un meritato podio mondiale. Con un terzo, un quarto e un quinto posto, il pilota Ducati Barni si avvicina sempre più ai vertici della classifica, accumulando punti preziosi e rafforzando la sua posizione tra i protagonisti del campionato. Il weekend ha segnato un passo deciso verso l’obiettivo finale: restare tra i migliori e puntare al massimo risultato.

Un weekend nel segno della continuitĂ per Danilo Petrucci. Il pilota della Ducati Barni infila un terzo, un quarto ed un quinto posto sul circuito di Misano. Piazzamenti che equivalgono a punti preziosi nella classifica piloti dove occupa il terzo posto assoluto (179 le lunghezze ottenute) dietro.

