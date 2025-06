Superamento del ghetto e rigenerazione sociale | focus in commissione su Arghillà

Il superamento del ghetto e la rigenerazione sociale rappresentano sfide fondamentali per costruire comunità più inclusive e resilienti. In un recente focus alla quinta commissione consiliare, sono intervenuti protagonisti come il Coordinamento di quartiere, il presidente Gianni Votano e la sig.ra Rosa Melidoni, insieme a rappresentanti di Ecolandia e dell’associazione “Un mondo di mondi”. Un momento cruciale di confronto che potrebbe segnare un passo decisivo verso un futuro più equo e solidale.

