Super offerta e addio di Calhanoglu | Inter è rivoluzione

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo: l'addio di Calhanoglu potrebbe essere imminente, grazie a un'offerta irrinunciabile che mette a rischio il suo futuro nerazzurro. Con un contratto ancora in vigore fino al 2027 e un ingaggio di 6,5 milioni all’anno, Hakan rappresenta un pilastro della squadra. La domanda ora è: sarà questa la fine della sua avventura a Milano o si aprirà una nuova, entusiasmante fase?

Secondo il contratto che li lega, l' Inter e Hakan Calhanoglu dovrebbero proseguire il cammino comune fino a giugno del 2027 con un ingaggio importante da 6,5 milioni di euro netti all'anno. D'altronde si tratta di uno dei calciatori più importanti per il gruppo nerazzurro e uno dei segreti dei suoi successi recenti. Tuttavia la legge del calciomercato spesso s'impone sulle volontà e per tale motivo il giocatore turco potrebbe rispondere a una tentazione non da poco.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

GdS - L'agente di Calhanoglu è in contatto diretto con il Galatasaray, Inter assai infastidita dalla vicenda: i nerazzurri hanno chiesto notizie allo stesso giocatore che non ha manifestato la volontà di andare via, l'affare si farà solo con una super offerta. Vai su Facebook

L'agente di #Calhanoglu è in contatto diretto con il Galatasaray, Inter assai infastidita dalla vicenda: i nerazzurri hanno chiesto notizie allo stesso giocatore che non ha manifestato la volontà di andare via, l'affare si farà solo con una super offerta GDS Vai su X

