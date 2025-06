Suoni Controvento | l' Umbria sul palcoscenico tra tra arte natura e sostenibilità

L’Umbria si appresta a vivere un’esperienza unica con la nona edizione di Suoni Controvento, un festival estivo che celebra l’arte, la natura e la sostenibilità, creando un palcoscenico immerso tra emozioni e innovazione. Promosso da Aucma e sostenuto da importanti enti regionali e nazionali, questo evento promette di trasformare il paesaggio umbro in un’attiva tela di creatività e condivisione. Scopriamo insieme come questa manifestazione continuerà a sorprendere e ispirare il pubblico.

L'Umbria si prepara ad accogliere la nona edizione di Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma (Associazione umbra della canzone e della musica d'autore), associata AssoConcerti, con il sostegno di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione.

27 luglio 2025 h. 17:30 Scentinelle, Norcia Dopo il successo del suo ultimo album e l'energia sprigionata sul palco del MI AMI Festival, Giorgio Poi torna in tour e fa tappa a Suoni Controvento!

