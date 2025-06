SuoNato Festival debutta a Bagnoli | da Herbie Hancock ai CCCP dieci concerti all’ex Base Nato

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con SuoNato Festival, la nuova rassegna musicale che porterà a Bagnoli artisti di fama internazionale e talenti emergenti. Da Herbie Hancock ai CCCP, passando per Willie Peyote e Fabri Fibra, questa kermesse in esclusiva per la Campania trasformerà l’Ex Base Nato in un palcoscenico vibrante. Un evento imperdibile che unisce musica, cultura e spettacolo: il conto alla rovescia è già iniziato!

Da Herbie Hancock ai CCCP, da Willie Peyote ai Coma Cose, passando per La Niña, Fabri Fibra, Psicologi, I Patagarri, Walter Ricci, Teenage Dreams. Nasce SuoNato Festival, la rassegna estiva che da luglio a settembre 2025 animerà gli spazi della Ex Base Nato di Bagnoli (Napoli) con spettacoli e concerti in esclusiva per la Campania. Un festival di ampio respiro – prodotto da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production – pensato per un pubblico eterogeneo, che accoglierà grandi artisti italiani e internazionali nell’area che sorge sulla collina di San Laise. Dove un tempo era presente la sede Nato più grande d’Italia e uno dei principali centri operativi d’Europa, riconvertita negli ultimi anni a spazio polifunzionale, adesso sorge un luogo che accoglie la musica, l’arte e l’incontro di migliaia di persone di ogni età. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

