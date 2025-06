Sunset Jazz Festival | ecco il programma dell’edizione 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il Sunset Jazz Festival 2025, giunto alla sua IX edizione! Dal 11 al 27 luglio, Sabaudia si trasformerà nella cornice perfetta per emozionanti concerti in spiaggia al tramonto, tra le note soul e jazz più coinvolgenti. Un’occasione unica per lasciarsi conquistare dalla magia della musica sotto le dune e creare ricordi indimenticabili. Non perdere l’appuntamento con il ritmo dell’estate!

Torna per la sua IX edizione una delle manifestazioni più amate dell’estate pontina il Sunset Jazz Festival che si terrà a Sabaudia dall’11 al 27 luglio. Tornano i concerti in spiaggia al tramonto presso gli stabilimenti più belli e frequentati del lungomare della città delle dune: Saporetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sunset Jazz Festival: ecco il programma dell’edizione 2025

In questa notizia si parla di: sunset - jazz - festival - edizione

Sunset Jazz in città Iniziamo il mese di giugno con una bellissima notizia, che vogliamo condividere con tutti voi: siamo riusciti a portare il Sunset Jazz Festival in centro a Sabaudia! Oltre ai consueti concerti estivi in spiaggia infatti, quest'anno ci saranno anc Vai su Facebook

Sunset Jazz Festival: ecco il programma dell’edizione 2025; Musica in riva al mare al tramonto, torna all'ombra del promontorio il Sabaudia Sunset Jazz Festival; Fête de la Musique 2025: omaggio alle leggende del jazz a Parigi.

Sunset Jazz Festival: a Sabaudia tornano i concerti in spiaggia - Torna per la sua VIII edizione la manifestazione tra le più attese e amate dell’estate nella provincia di Latina: Il Sunset Jazz Festival. Secondo latinatoday.it