Sulle vie di Leonardo Da Vinci insieme al naturalista Eddi Bisulli

Unisciti a noi per un'avventura unica sulle tracce di Leonardo da Vinci, guidati dal naturalista Eddi Bisulli. Domenica 22 giugno alle 9.30, ci incontreremo al monumento del vignaiolo a Bertinoro per un trekking immerso tra querce secolari e fioriture selvatiche, alla scoperta di tesori nascosti e ispirazioni artistiche. Prepara scarpe comode e curiositĂ : l'esplorazione e la meraviglia ti aspettano in questa giornata dedicata alla natura e alla creativitĂ .

