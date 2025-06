Sulle immunizzazioni restano sempre dogmi

Nel mondo delle immunizzazioni, i dogmi sembrano ancora saldamente radicati, sovrapponendosi a una realtà complessa e in continua evoluzione. Dai concorsi letterari dedicati all’infanzia alle passerelle istituzionali come il Quirinale, si continua a celebrare figure come Bassetti e Burioni, spesso senza un approfondimento critico sui rischi e gli effetti collaterali. È arrivato il momento di aprire un dibattito sereno e informato, perché la salute non può essere affidata a dogmi. Continua a leggere.

Dai concorsi per la letteratura dell'infanzia fino al Quirinale da Mattarella: virostar come Bassetti e Burioni vengono ancora oggi celebrati per i loro «meriti» scientifici. Peccato che sui possibili effetti collaterali non siano leciti né un dibattito né una vera ricerca.