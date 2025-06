Sul gaming Apple non tira i remi in barca | con Metal 4 arrivano neural rendering e frame generation su Mac

Apple non si ferma nel mondo del gaming: con Metal 4 introduce il neural rendering e la frame generation sui Mac, consolidando la sua strategia di innovazione. Per il terzo anno consecutivo, l’azienda modernizza le API grafiche e potenzia gli strumenti per sviluppatori e porting di giochi, lasciando intuire un obiettivo più ambizioso. Resta da chiedersi: quale sarà il vero disegno dietro questa costante evoluzione?

Per il terzo anno consecutivo Apple aggiunge tasselli alla sua strategia gaming modernizzando le api grafiche e migliorando gli strumenti per chi deve fare il porting dei giochi. La perseveranza fa capire che c'è un obiettivo, ma ancora si fatica a capire quale possa essere.

