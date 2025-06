Successo per il Trofeo The New Generation Libertas 2025 a San Rocco a Pilli

Quest’ultimo appuntamento ha confermato il grande talento e la passione dei giovani atleti senesi, pronti a conquistare il futuro del pattinaggio artistico. Con oltre 160 partecipanti provenienti da tutta la Toscana, il Trofeo The New Generation Libertas 2025 si è dimostrato un autentico successo, lasciando emozioni e speranze per le prossime sfide. Un risultato che premia l’impegno di tutti i protagonisti e invita a sognare in grande.

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti senesi impegnati nel 2° Trofeo ' The New Generation Libertas 2025 ' di pattinaggio artistico, promosso dalla Libertas Siena, nel palazzetto dello sport di San Rocco a Pilli. Presenti oltre 160 ragazzi provenienti da tutta la Toscana che hanno dato il meglio di sè in due giorni di appassionanti esibizioni sotto gli occhi di tanti nonni e genitori presenti sulle tribune. "Quest'ultimo appuntamento stagionale – sottolinea il presidente provinciale della Libertas Siena Mario Mensini – ha riscosso notevole successo grazie alla perfetta organizzazione della Polisportiva Comunale Cras presieduta da Bini.

