Successi per gli atleti del Parco Alpi Apuane in diverse competizioni

Gli atleti del Parco Alpi Apuane continuano a conquistare successi, portando alto il nome della nostra regione in competizioni nazionali e internazionali. Con podi assoluti e di categoria, dimostrano talento e determinazione in gare come il trofeo ’Mura di Staggia’ e il ’Primavera’ di Mondovì. Questi risultati sono la testimonianza di un impegno costante e della passione che anima il nostro team. La loro dedizione ci ispira e promette nuove vittorie all’orizzonte.

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane impegnati in gare nella nostra regione e fuori. Nella terza edizione del trofeo 'Mura di Staggia', gara di 10,5 km. nel senese, vittoria assoluta per Andi Dibra e buone prove per Leonardo Trentanovi e Cosimo Debolini; mentre al trofeo 'Primavera' di Mondovì, nel cuneese, buone prove sugli 800 metri in pista per Loic Proment (nono assoluto), Jean Pierre Vallet e Lorenzo Brunier. Nella settima edizione della 'Notte dei Giganti', corsa di 14,5 chilometri svoltasi nel paese di Peccioli, nel pisano, secondo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50) e buona prova per Luca Lombardi; mentre alla 37esima edizione della 'Stranotturna di Agliana', gara di 10 chilometri, tenutasi nel pistoiese, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni, vittoria di categoria per Nicola Matteucci (SM55), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), buone prove per Francesco Gianni (ottavo assoluto), Manuel Tilocca, Marco Mattei, Maurizio Pierotti, Ludmillo Dal Lago e Daniele Pedrazzi.

Alessio Terrasi (nella foto) atleta di spicco del G.P. Parco Alpi Apuane, dopo due piazzamenti d'onore nel 2023 e 2024, salendo in 58'26" è riuscito a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro precedendo di oltre 2' Matteo Lucchese del Bergamo Stars Atletica,

