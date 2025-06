Succedono tante cose sullo sfondo servono dei cambiamenti | Hamilton si sfoga sulla situazione in Ferrari

In un contesto di tensioni e sfide, Lewis Hamilton si apre su ciò che accade dietro le quinte della Formula 1, esprimendo tutto il suo disagio e la sua frustrazione. La domenica a Montreal ha lasciato i suoi segni, e mentre altri protagonisti vivono momenti storici, per il britannico si profilano cambiamenti necessari. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste parole? Scopriamolo insieme.

“Ci sono tante cose che vorrei dirvi per spiegare, ma non posso espormi troppo”. È un Lewis Hamilton tanto furioso quanto amareggiato quello che ha parlato a Sky Sport F1 subito dopo il sesto posto del GP del Canada, a Montreal. Se per Andrea Kimi Antonelli infatti è stata una domenica storica, per le Ferrari è stata la “solita” giornata anonima, con un quinto e un sesto posto che servono a poco e che non ha reso felice sicuramente Lewis Hamilton. A completare tutto, anche il sorpasso Mercedes nella classifica costruttori. “ Aggiornamenti? Io continuo a chiedere, ma vedo come gli altri li portano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Succedono tante cose sullo sfondo, servono dei cambiamenti”: Hamilton si sfoga sulla situazione in Ferrari

In questa notizia si parla di: tante - cose - hamilton - succedono

Inzaghi: «Zalewski può fare tante cose! Taremi? Ha più tranquillità» - Al termine della sfida Torino-Inter, Simone Inzaghi ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e l'importanza di Zalewski.

Le parole piuttosto incisive di Lewis Hamilton dopo la fine di un GP del Canada in cui ha di nuovo faticato e non poco al volante della SF-25 https://formulapassion.it/f1/f1-news/hamilton-dietro-le-quinte-stanno-succedendo-tante-cose-io-voglio-influenzarle… Vai su X

Ecco a voi il PostGP di Monaco! Una gara di tappi, illusioni per Ferrari e Leclerc, gioia per Norris e le tante polemiche del mondo F1! #F1 Vai su Facebook

Hamilton: “In Ferrari dietro le quinte stanno succedendo tante cose. Io voglio influenzarle”; Hamilton frustrato dalla Ferrari dopo il GP Canada, lo sfogo in TV: Ci sono cose che vorrei dire ma non posso; Hamilton vuota il sacco e svela i problemi della Ferrari.

Hamilton: “Dietro le quinte stanno succedendo tante cose. Io voglio influenzarle” - Quella in Canada è stata un’altra gara anonima e deludente per Lewis Hamilton: sesto al traguardo grazie al ritiro di Lando Norris e praticamente costretto per l’intero GP a gironzolare in solitaria l ... Scrive formulapassion.it

Hamilton critico con la Ferrari: «Tante cose da cambiare nel sistema. Basta sprecare tempo con questa macchina» - «Devastato» per aver investito una marmotta (il circuito di Montreal è all'interno di un parco), Lewis Hamilton ha concluso sesto il Gp del Canada. Segnala msn.com