Su startup e AI l' Italia è ancora troppo indietro dice la Commissione europea

L’Italia si trova ancora indietro nell’adozione dell’intelligenza artificiale, secondo il rapporto della Commissione europea sullo stato del decennio digitale 2025. Con solo il 60% delle aziende italiane previste ad adottare sistemi avanzati di AI entro il 2030, rispetto a una media europea del 75%, è chiaro che sono necessarie azioni decisive e coraggiose. Di fronte a mercati in rapida evoluzione, il nostro Paese deve accelerare il passo per rimanere competitivo e innovativo.

Entro il 2030 solo il 60 per cento delle aziende italiane avrà adottato sistemi avanzati di intelligenza artificiale, contro una media europea del 75 per cento. È quanto emerge dal nuovo rapporto della Commissione europea sullo stato del decennio digitale 2025, in cui si evidenzia la necessità di azioni urgenti e coraggiose per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale previsti dalla stessa Ue entro 2030. Di fronte a mercati frammentati e normative eccessivamente complesse, osserva il report, le sfide sono molteplici. Vale per tutti gli stati membri, e in particolare per l' Italia, in cui 9 cittadini su 10 ritengono fondamentale mitigare la diffusione delle fake news e della disinformazione online, mentre il 73 per cento degli intervistati auspica una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Su startup e AI l'Italia è ancora troppo indietro, dice la Commissione europea

In questa notizia si parla di: europea - commissione - startup - italia

Macron usa la Commissione europea per favorire gli affari dei francesi - Emmanuel Macron utilizza la Commissione Europea per sostenere gli interessi economici francesi, mentre la competizione sul mercato del nucleare si intensifica.

Francesca La Rovere, Commissione Nazionale Italiana per l'@UNESCO a "For Women in Science": "L’uguaglianza di genere è un un obiettivo globale dell’Unesco. Il gender gap nella scienza infatti non colpisce solo le donne ma limita il progresso scientifico Vai su X

L’indagine della Commissione europea è culminata in una multa di 329 milioni di euro e l'ammissione delle stesse aziende. L'ennesima stortura nel mondo del food delivery Vai su Facebook

Choose Europe to Start and Scale, come funziona il nuovo piano della Commissione europea per startup e scaleup; La Commissione lancia un'ambiziosa strategia per fare dell'Europa una potenza di start-up e scale-up; Cassini Business Accelerator: due startup italiane fra le top 20 europee.

Su startup e AI l'Italia è ancora troppo indietro, dice la Commissione europea - Solo l'8,2 per cento delle imprese italiane ha adottato l'intelligenza artificiale nel proprio lavoro, mentre si continua a investire troppo poco in aziende innovative e settori strategici chiave. ilfoglio.it scrive

Strategia europea per startup e scaleup, tutto ciò che serve sapere - La EU Startup and Scaleup Strategy mira a rendere più facile per startup e scaleup innovative nascere e crescere nella UE ... Lo riporta startupbusiness.it