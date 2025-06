Su Israele Meloni tace | la condanna non è automatica se ‘sbaglia’ un alleato?

In un momento in cui le tensioni tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, l’assenza di una presa di posizione ufficiale da parte di Palazzo Chigi solleva domande e sospetti. La silenziosa inazione di Giorgia Meloni si evidenzia se confrontata con l’attivismo mostrato in altri fronti internazionali, come l’Ucraina. Un silenzio che potrebbe nascondere motivi più profondi, lasciando il pubblico a interrogarsi sulle reali strategie italiane in un contesto così delicato.

di Paolo Gallo Mentre l’eco dei missili israeliani su suolo iraniano scuote l’equilibrio già precario del Medio Oriente, dal Palazzo Chigi non arriva alcuna dichiarazione ufficiale. Giorgia Meloni tace. Un silenzio che, in tempi di crisi e conflitti, pesa quanto un discorso. Un silenzio che suona assordante, soprattutto se paragonato all’attivismo verbale e politico mostrato nei confronti dell’aggressione russa in Ucraina. Non è la prima volta che il governo italiano, come molti altri in Europa, adotta due pesi e due misure a seconda dell’identità dell’aggressore. Ma in questo caso, l’assenza di una presa di posizione netta da parte della Presidente del Consiglio solleva interrogativi inquietanti: perché, quando a colpire è Israele, improvvisamente la fermezza occidentale si trasforma in cautela diplomatica? Perché, se a violare l’integrità territoriale è uno “Stato amico”, la condanna non è automatica e le sanzioni non sono nemmeno ipotizzate? La risposta più ovvia è anche la più imbarazzante: convenienza geopolitica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Su Israele Meloni tace: la condanna non è automatica se ‘sbaglia’ un alleato?

In questa notizia si parla di: meloni - tace - israele - condanna

Gaza, Montanari a La7: “Il governo Meloni ha le mani sporche di sangue, chi tace è complice”. Botta e risposta con Borghi - Durante la puntata di Piazzapulita su La7, Gaza Montanari ha criticato il governo Meloni, accusandolo di silenzio complici nella crisi, in un acceso botta e risposta con Claudio Borghi e Mario Calabresi.

Finalmente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato come mai prima d’ora le azioni criminali di Israele e del governo Netanyahu. Lo ha fatto con parole di inusitata durezza. “Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambi Vai su Facebook

L’Europa condanna Netanyahu, solo l’Italia di Meloni al fianco di Bibi; Schlein: “A Gaza l’inferno, l’immobilismo di Meloni ci rende complici. Non in nostro nome”; Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: Una crisi umanitaria innescata dall'attacco di Hamas.

Su Israele Meloni tace: la condanna non è automatica se ‘sbaglia’ un alleato? - Mentre l’eco dei missili israeliani su suolo iraniano scuote l’equilibrio già precario del Medio Oriente, dal Palazzo Chigi non arriva alcuna dichiarazione ufficiale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Perché il governo Meloni sta con Israele - escalation, anche se la maggioranza di centrodestra è netta nel sottolineare le violazioni riscontrate sul nucleare dall’Iran e la necessità di sostenere Trump per ... Segnala startmag.it