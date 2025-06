Stupro di gruppo in Salento | trovato il video dell’orrore

Un video sconvolgente, emerso dalle indagini, potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha scosso l'opinione pubblica. La scoperta di questo materiale nelle mani delle autorità apre nuovi scenari e solleva domande sulla verità dietro un episodio drammatico avvenuto in Salento. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, mette in luce i rischi legati alla condivisione di contenuti digitali e il peso della giustizia nel risolvere simili orrori.

Rimini, 16 giugno 2025 – Tre minuti di orrore. Che potrebbero ora contribuire a chiarire meglio la vicenda che vede implicati quattro ragazzi pugliesi tra i 22 e i 23 anni accusati dello stupro di gruppo ai danni di una 22enne turista di Rimini, commesso nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in Salento. L'esame degli smartphone confiscati ai giovani pugliesi avrebbe portato alla scoperta di un video, realizzato proprio da uno dei quattro indagati. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri impegnati nelle indagini sul caso. I fatti si sono consumati a Marina di Mancaversa, località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (in provincia di Lecce). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupro di gruppo in Salento: trovato il video dell’orrore

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo - salento - orrore

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte tra mercoledì e giovedì, e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella locali Vai su Facebook

Stupro di gruppo in Salento: trovato il video dell’orrore; ORRORE Giovane turista denuncia stupro di gruppo in Salento: indagati 3 ragazzi; Orrore a Lecce, 14enne denuncia stupro: «io violentata dal fidanzato e dal suo amico».

ORRORE Giovane turista denuncia stupro di gruppo in Salento: indagati 3 ragazzi - Una giovane turista di Rimini ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di uno stupro di gruppo ... Scrive statoquotidiano.it

Violenza di gruppo su una turista nel Salento, agli atti un video: lo ha girato uno degli indagati - La ragazza ha denunciato di essere stata vittima di stupro da parte di tre ragazzi, un quarto è indagato per non essersi opposto: i medici hanno trovato ... Segnala bari.repubblica.it