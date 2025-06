Studenti del Sarpi di Bergamo a caccia di resti etruschi | Un viaggio unico nella storia

Un gruppo di quaranta studenti del liceo Sarpi di Bergamo si è immerso in un viaggio straordinario tra scavi e reperti etruschi, alla scoperta della storia millenaria di Cerveteri. Tra lezioni sul campo e emozionanti ricerche archeologiche, hanno trasformato il sapere teorico in un’esperienza indimenticabile, aprendosi a un mondo affascinante che unisce passato e presente. Un’avventura educativa che rimarrà impressa nei loro cuori e nelle loro menti per sempre.

IL PROGETTO. Quaranta ragazzi del «Sarpi» tra scavi e reperti. Per giorni nella necropoli di Cerveteri. «Dai libri al campo, che esperienza».

