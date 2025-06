Studente del Majorana premiato a Latina

Sabato 17 maggio 2025, il cineteatro Evado a Sezze Romano ha accolto con entusiasmo la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Concorso Letterario "San Giorgio e il drago, il libro e la rosa". Tra i protagonisti, Luca Sandrolini, brillante studente del primo anno dell'Istituto Majorana, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per la sua creatività e talento, confermando come la passione per la scrittura possa aprire le porte a un futuro ricco di possibilità.

