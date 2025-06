Stroppa | Allegri uomo giusto per il Milan Ma Maldini … | VIDEO

Giovanni Stroppa, ex calciatore e oggi allenatore della Cremonese, si pronuncia sul futuro del Milan e sulla figura di Massimiliano Allegri, definendolo "l'uomo giusto per i rossoneri". Con il suo vissuto da milanista e la sua esperienza in Serie A, Stroppa analizza le scelte di Allegri, sottolineando come la sua leadership possa portare il Milan a nuovi successi. Scopriamo insieme le sue parole, che potrebbero cambiare il nostro modo di vedere i rossoneri.

Giovanni Stroppa, ex giocatore del Milan e oggi allenatore, ha parlato dei rossoneri, di Massimiliano Allegri e non soltanto. Ecco il video. Giovanni Stroppa è uno dei protagonisti indiscussi della promozione in Serie A della Cremonese. Durante la Milano Football Week, l'allenatore - che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan - ha parlato anche di Massimiliano Allegri: "Lui è l'uomo giusto per i rossoneri". Guarda il video con la sua intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stroppa: “Allegri uomo giusto per il Milan. Ma Maldini …” | VIDEO

In questa notizia si parla di: stroppa - allegri - milan - uomo

Stroppa: “Allegri il più adatto. Al Milan è mancato Maldini” | PM VIDEO - Durante la Milano Football Week, Giovanni Stroppa ha condiviso le sue impressioni sul nuovo Milan di Allegri, sottolineando i punti di forza e le sfide di questa squadra in fase di rilancio.

Stroppa: “Allegri uomo giusto per il Milan. Maldini ha fatto un lavoro straordinario” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Dopo la firma con il #Milan, Max #Allegri lascia gli uffici di Corso Magenta (via @cuomomichael) Vai su Facebook

Stroppa: Allegri è l'uomo giusto per il Milan, ma Maldini...; Stroppa: “Allegri uomo giusto per il Milan. Maldini ha fatto un lavoro straordinario”; Stroppa: Allegri uomo giusto, ma al Milan manca Maldini.

Stroppa: “Allegri è un vincente, lui uomo giusto per il Milan” - Dopo aver riportato la Cremonese in A Giovanni Stroppa si è appena separato dai lombrardi. Segnala msn.com