Stretta sulla movida | Ponza Sabaudia e Gaeta sotto la lente dei carabinieri

Una recente operazione dei Carabinieri mette sotto la lente Ponza, Sabaudia e Gaeta, città vivaci e mete di turisti e locali. Durante il weekend, i militari hanno intensificato controlli mirati per garantire sicurezza e ordine nelle zone più movimentate della regione. La stretta sulla movida si inserisce in un più ampio sforzo di tutela e prevenzione, con l’obiettivo di preservare il divertimento responsabile e il benessere di tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante azione di sicurezza.

16 giugno 2025 – Due città e l’isola pontina sono state al centro di servizi mirati dei controlli dei carabinieri nel weekend appena trascorso. In particolare il 13 e 14 giugno e fino alla decorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Ponza, unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e al personale del Battello dei Carabinieri, hanno eseguito u n servizio straordinario di controllo del territorio, articolato in più fasi, sulla fascia costiera dell’isola finalizzato al controllo alla zona della “movida”, maggiormente frequentata e caratterizzata dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione e controllo degli esercizi pubblici, nonché al controllo della circolazione stradale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

