Strage ferroviaria La città non dimentica le 32 vittime innocenti

Un ricordo indelebile che ogni anno riafferma il valore della memoria e della giustizia. La strage ferroviaria di Viareggio, che costò la vita a 32 innocenti, rivive nel cuore della cittadinanza con un corteo sentito e partecipato. Quest’anno, l’attenzione si concentra sull’ultimo pronunciamento del Tribunale, che ha confermato le responsabilità dei dirigenti coinvolti, rafforzando il nostro impegno a non dimenticare.

Anche quest’anno – come in tutti i 29 giugno da 16 anni a questa parte – sarà organizzato il corteo in memoria e ricordo delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Una ricorrenza speciale, quella di quest’anno, perché arriva all’indomani dell’ultima sentenza di Tribunale – il così detto Appello Ter – che di fatto ha confermato tutte le pene a carico dei massimi dirigenti delle ferrovie italiane e delle società estere, ritenuti responsabili del disastro. Fra questi anche l’ingegner Mauro Moretti che – quando la sentenza passerà definitivamente in giudicato – dovrà scontare cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it