Strade e fognature da rifare | doppio grosso cantiere in partenza a Trento

Due grandi cantieri si preparano a rivoluzionare il volto di Trento, con interventi sulla rete stradale e fognaria. La riqualificazione di Lung’Adige Monte Grappa promette di migliorare la viabilità e l’estetica urbana, ma comporta inevitabilmente disagi temporanei. È il momento di conoscere nel dettaglio cosa cambierà e come affrontare al meglio questa fase cruciale di lavori pubblici, per un futuro più sostenibile e funzionale per tutti.

Due grossi cantieri si apprestano a prendere il via nei prossimi giorni a Trento. Il primo riguarda la riqualificazione del tratto di strada di Lung’Adige Monte Grappa, tra la rotatoria di San Lorenzo (esclusa dai lavori) fino alla rotatoria in direzione sud in corrispondenza di Via Canestrini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Strade e fognature da rifare: doppio grosso cantiere in partenza a Trento

In questa notizia si parla di: trento - strade - fognature - rifare

Strade e fognature da rifare: doppio grosso cantiere in partenza a Trento - Due importanti cantieri stanno per aprire a Trento, segnando un intervento significativo sulle infrastrutture cittadine.

Comune di Trento (@comunetn) Vai su X

??Strade e fognature da rifare: parte il doppio grosso cantiere in città ; Strade e fognature da rifare | doppio grosso cantiere in partenza a Trento.

Trento, Fognature da rifare: dal 16 giugno chiusa via Cervara - Fino a inizio settembre, durante le vacanze scolastiche il cantiere si sposterà tra Port’Aquila e piazza dei Cappuccini. Segnala ladigetto.it

Strade da rifare: partono i lavori urgenti - manutenzione e sostituzione delle fognature che ovviamente è propedeutica alla realizzazione degli stessi asfalti – conclude Caporali ... lanazione.it scrive