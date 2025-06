Strade abbandonate da questa Amministrazione | la richiesta di intervento da contrada Tombarello

Le strade abbandonate rappresentano un grave problema di sicurezza e decoro pubblico, come dimostra la situazione in contrada Tombarello. A quasi un anno dall’ultima segnalazione, l’incuria persiste: erbacce e fichi d’India invadono i bordi stradali, minacciando pedoni e automobilisti. È ora che le istituzioni intervengano con urgenza per ripristinare decoro e sicurezza, perché nessuno dovrebbe vivere in un luogo trascurato e pericoloso.

"A distanza di quasi un anno dall'ultima segnalazione ad oggi ancora non si è visto nessuna anima viva per pulire i bordi stradali che abbondano di erbacce e piante di fico d'India, il tutto a discapito della sicurezza degli automobilisti e soprattutto dei pedoni che dovessero percorrere a piedi.

In questa notizia si parla di: strade - abbandonate - amministrazione - richiesta

