Strada Provinciale Rocchegiana a Sezze | a giorni l’inizio dei lavori di riqualificazione

A Sezze, l’attesa è finita: dal 18 giugno iniziano i lavori di riqualificazione lungo la Strada Provinciale Rocchegiana, tra Sezze e Rocca Massima. Questi interventi strategici mirano a migliorare sicurezza e accessibilità, trasformando il tratto in un punto di riferimento per residenti e commercianti. I dettagli dell’intervento prevede...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Importanti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza a Sezze, esattamente dal 18 giugno, lungo il tratto della Strada Provinciale Rocchegiana compreso tra il km 0+250 e il km 0+400. Il progetto mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona con una serie di interventi strategici che avranno un impatto positivo sia per i residenti che per i commercianti locali. I dettagli dell’intervento. L’opera prevede la realizzazione di un marciapiede pedonale nuovo, il rafforzamento del corpo stradale con un sistema di contenimento e una migliorata regimentazione delle acque piovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com