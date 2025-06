strada nel bosco senza permessi due denunce

Una strada nel cuore del bosco, lunga oltre duecento metri e larga quasi tre, è finita sotto sequestro e ha portato a due denunce penali. Costruita senza autorizzazioni paesaggistiche né permesso a costruire, questa via privata è diventata il fulcro di un'operazione di controllo ambientale ed edilizia. Un intervento che sottolinea l'importanza del rispetto delle normative e la tutela del patrimonio naturale. E’ l’esito di un nuovo controllo effettuato dal...

Una strada lunga oltre duecento metri, larga quasi tre, realizzata in mezzo ad un bosco per raggiungere un’abitazione privata senza avere però né l’autorizzazione paesaggistica né del permesso a costruire. Ragion per cui l’area è stata messa sotto sequestro e due persone – il proproprietario dell’abitazione e il direttore dei lavori – sono stati denunciati per illeciti edilizi e ambientali. E’ l’esito di un nuovo controllo effettuato dal personale del Nucleo investigativo Carabinieri Forestali che ha consentito di scoprire lavori messi in opera senza alcuna autorizzazione e in danno del patrimonio boschivo della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it