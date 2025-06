Strada bloccata con auto e chiodi a tre punte colpo a segno al polo logistico di Castelsangiovanni

Una banda senza scrupoli ha messo a segno un audace colpo nel cuore della notte, bloccando l'accesso al polo logistico di Castelsangiovanni con auto e chiodi a tre punte. La loro barricata improvvisata ha lasciato la comunità sgomenta e le forze dell’ordine all’opera, cercando di fare luce su questa aggressione. La scena, inquietante e ben pianificata, solleva interrogativi sulla sicurezza di questo importante centro logistico e sulle misure da adottare per prevenirne il ripetersi.

