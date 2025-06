Stosa Virtus si prepara al mercato | obiettivo rinforzare la squadra per la prossima stagione

importante sarà senza dubbio quello di un nuovo leader che possa guidare la squadra con esperienza e passione. La Stosa Virtus si prepara a fare sul serio, puntando a rinforzare il roster per affrontare al meglio la prossima stagione e tornare ad essere protagonista sul parquet. Con determinazione e strategie mirate, il club vuole scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

Dopo aver annunciato le prime due conferme nel roster del prossimo anno, la Stosa Virtus è pronta a tuffarsi in un mercato che negli ultimi giorni si è definitivamente acceso. Adesso il campo lascia spazio alle trattative con la Stosa che andrà a cercare di rinforzare una squadra che nella seconda parte della scorsa stagione ha dimostrato di essere altamente competitiva. Dopo l'addio al basket giocato del capitano Gianmarco Olleia, l'innesto più pesante potrebbe arrivare nel ruolo di ala forte. Nelle ultime ore erano circolate voci di un possibile interessamento della Virtus per Gianluca Prosek, voci che però hanno trovato la pronta smentita dalla dirigenza rossoblù.

