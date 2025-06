Storia e segreti della Messina shakespeariana

Immergiti in un viaggio affascinante tra storia e mistero, scoprendo le radici shakespeariane di Messina. Attraverso un percorso suggestivo lungo Via Lepanto, rivivremo le atmosfere del celebre "Molto rumore per nulla", tra aneddoti nascosti, leggende antiche e segreti mai svelati. Preparati a lasciarti incantare da una Messina ricca di emozioni e sorprese, dove il passato si fonde con il presente in un racconto senza tempo…

Alla scoperta di una Messina shakespeariana, vi invitiamo a un'escursione unica che ci condurrà attraverso i luoghi evocati da "Molto rumore per nulla". La nostra passeggiata ci porterà lungo Via Lepanto, dove le storie di amori, inganni e riconciliazioni sembrano fluttuare nell'aria.

Iddu, tra la mafia e Shakespeare; Il misterioso legame tra Messina e William Shakespeare.

