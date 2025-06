Storia di un restauro | un antico organo torna a casa

Nel cuore del 2009, l’associazione Amici dell’antica Pieve scoprì un tesoro nascosto: i resti di un antico organo nella storica Pieve di San Pietro di Roffeno, risalente al 1155. Questa scoperta ha aperto un capitolo emozionante: il ritorno alla vita di uno strumento che aveva attraversato secoli di storia, guerra e silenzio. Un viaggio di restauro e passione che ci dimostra come la musica possa rinascere dalle sue stesse ceneri, portando nuovamente armonia nella comunità.

Era l’anno 2009, quindi già tanto tempo fa, quando l’associazione culturale Amici dell’antica Pieve è venuta a conoscenza che all’interno della antica Pieve di san Pietro di Roffeno, chiesa del 1155, erano conservati i resti di un antico organo. Secondo quanto raccontato e tramandato da alcuni abitanti del luogo lo strumento – originariamente collocato in cantoria sopra la porta principale della chiesa – fu smontato durante l’ultima guerra mondiale, allorché le truppe tedesche si insediarono nei locali della pieve. Dopo la ritirata, le componenti furono ritrovate, disperse nei campi, e raccolte dagli abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Storia di un restauro: un antico organo torna a casa

