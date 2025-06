Stop cellulari in classe alle Superiori

Il divieto di usare i cellulari in classe alle superiori segna una svolta decisiva nel panorama scolastico italiano. Con questa circolare, il Ministero dell'Istruzione mira a creare ambienti più concentrati e liberi da distrazioni digitali, riconoscendo l'importanza di favorire un apprendimento più efficace e partecipato. Un passo necessario per valorizzare l’esperienza educativa e preparare gli studenti alle sfide del futuro.

18.25 Il ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare che dispone anche per gli studenti delle superiori dal prossimo anno scolastico il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. "Tale intervento appare ormai improcrastinabile",ha affermato il ministro Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

