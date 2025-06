Stop al cellulare anche alle scuole superiori | arriva la circolare di Valditara per gli adolescenti

Al via una svolta decisa per il mondo scolastico: stop totale all’uso del cellulare durante le lezioni nelle scuole superiori. La circolare firmata dal ministro Giuseppe Valditara mira a favorire un ambiente di studio più concentrato e coinvolgente, tutelando l’attenzione degli studenti e promuovendo la qualità dell’apprendimento. Dal prossimo anno, le scuole adotteranno questa misura innovativa, segnando un passo importante verso un futuro educativo più responsabile e attento alle esigenze dei giovani.

Stop al cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione. E' quanto prevede una circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara inviata ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie del secondo ciclo d'istruzione. Dal prossimo anno, quindi, il divieto già in vigore nelle scuole primarie sarà esteso agli adolescenti. Lo stop al cellulare in classe: "Troppi danni per i ragazzi". "Sull'argomento – si legge nella circolare ministeriale – sono sempre più numerosi gli studi, così come risulta una sempre maggiore attenzione da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni sanitarie s ulla necessità di adottare politiche in grado di preoccupazioni dei fenomeni che tali ricerche mettono in luce".