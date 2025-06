Stop ai cellulari in classe anche alle superiori | ecco quando si può usare Cosa prevede la circolare del Ministero dell' Istruzione

Finalmente si torna a mettere ordine in classe: il ministero dell’Istruzione ha emanato una circolare chiara, che introduce il divieto di utilizzo dei cellulari durante le lezioni e l’orario scolastico anche per gli studenti delle superiori. Questa misura mira a favorire l’attenzione, migliorare l’ambiente di apprendimento e promuovere una maggiore partecipazione attiva degli studenti. Scopriamo insieme quando e come sarà applicata questa importante novità.

Divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell?attività didattica e più in generale in orario scolastico anche per gli studenti del secondo ciclo di.

Stop a smartphone, controllo dell’età per accedere ai social. Dirigente viene licenziato perché contrario al divieto dei cellulari e in Francia c’è la pausa digitale - A Bruxelles, i ministri dell'Istruzione e della Gioventù dell'UE si sono riuniti per discutere la protezione dei giovani nel mondo digitale.

VALDITARA: "STOP A CELLULARI DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO" "Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulare anche per le scuole superiori". Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e del merit Vai su Facebook

