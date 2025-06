Stop ai cellulari in classe alle superiori Scuola lo stop di Valditara

In un'epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della nostra vita, il ministro Valditara ha deciso di mettere un freno all’uso dei cellulari nelle scuole superiori, promuovendo un ambiente più concentrato e meno distratto. La nuova circolare vieta l’utilizzo dei dispositivi anche durante le lezioni, ribadendo l’importanza di un apprendimento senza interferenze digitali. Una scelta che mira a valorizzare il ruolo dell’insegnamento e a favorire una crescita più consapevole tra gli studenti.

Vietato l'uso di cellulare in classe durante l'orario scolastico anche alle scuole superiori. Lo prevede una circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo quella del luglio 2021 riguardante il primo ciclo di istruzione. Con la nuova circolare "si dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Tale intervento - sottolinea il ministro nella circolare - appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone puo' produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche".

