Stop ai cellulari in classe alle scuole superiori

Una nuova direttiva alza la linea di confine tra scuola e distrazione: vietato l’uso dei cellulari in classe anche nelle scuole superiori. Firmata dal ministro Giuseppe Valditara, questa circolare mira a favorire un ambiente di apprendimento più concentrato e meno distraente. Ma quali sono le implicazioni di questa misura per studenti e docenti? Scopriamolo insieme.

AGI - Vietato l'uso di cellulare in classe durante l'orario scolastico anche alle scuole superiori. Lo prevede una circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo quella del luglio 2021 riguardante il primo ciclo di istruzione. Con la nuova circolare " si dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Tale intervento - sottolinea il ministro nella circolare - appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stop ai cellulari in classe alle scuole superiori

