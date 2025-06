Stop ai cellulari alle scuole superiori | la circolare del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato con una circolare ufficiale il divieto assoluto di usare i cellulari nelle scuole superiori. Questa misura, già adottata per le scuole medie e elementari lo scorso anno, mira a favorire un ambiente di studio più concentrato e meno distrazioni. Con questa decisione, si rafforza l’impegno verso un’istruzione di qualità e più attenta alle esigenze degli studenti.

Stop all'uso dei cellulari alle scuole superiori. La decisione è stata comunicata con una circolare dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E fa seguito a un provvedimento deciso lo scorso anno dallo stesso Valditara, che riguardava gli studenti delle scuole medie ed elementari. "Facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, riguardante il primo ciclo di istruzione, con la presente circolare si dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.