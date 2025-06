Stop agli acchiappaturisti a Capri spunta l’ordinanza

Capri si prepara a cambiare volto: con un’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Falco, l’isola si mette in prima linea contro gli acchiappaturisti. Basta con volantini insistenti, mappe indesiderate e pressioni sui turisti: l’obiettivo è tutelare la bellezza e l’autenticità di Capri, garantendo un’esperienza più autentica e rispettosa. È arrivato il momento di dire basta alle insistenze: l’isola si sta risvegliando, pronta a preservare il suo charme unico.

Stop a buttadentro, volantini e alle insistenze coi turisti: Capri dichiara guerra agli acchiappaturisti. E lo fa con un’ordinanza emessa e firmata dal sindaco Paolo Falco. Nel mirino della direttiva ci sono le attività dell’Isola, o meglio quelle che farebbero fin troppo largo uso di depliant, mappe e altro materiale, distribuito con una certa insistenza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Stop agli acchiappaturisti, a Capri spunta l’ordinanza

In questa notizia si parla di: stop - agli - acchiappaturisti - capri

“Stop agli armamenti”. L’ipotesi di un bilaterale tra Leone XIV e Vance - In un contesto di crescente tensione, si fa strada l'ipotesi di un incontro bilaterale tra Leone XIV e Vance per fermare gli armamenti.

Stop agli acchiappaturisti, a Capri spunta l’ordinanza.

Operazione Capri pulita, stop agli “inquinatori” - Il Comandante della Polizia Municipale, nel giorno di Ferragosto, ha dato il via ad un operazione per il decoro ed alla pulizia ambientale sia a terra che a mare. Come scrive ilmattino.it

Capri a secco, stop agli sbarchi di turisti: si fa incetta di acqua minerale nei negozi - Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha emanato un'ordinanza in base alla quale "fino al cessare dell'emergenza" idrica ... Si legge su rainews.it