Stiga | l’eccellenza del garden care tra innovazione sostenibilità e visione futuristica

Scopri come Stiga, leader nel settore del garden care, si distingue per la sua eccellenza unendo innovazione, sostenibilità e una visione futuristica. Con un approccio che mira a rivoluzionare il mondo del giardinaggio, l’azienda si impegna a creare soluzioni all’avanguardia, rispettose dell’ambiente e dal design raffinato. Questo mix di tecnologia e passione promette di ridefinire il modo in cui curiamo i nostri spazi verdi, portando il settore verso un nuovo capitolo di eccellenza.

(Adnkronos) – Adnkronos Tech&Games ha avuto l'opportunità di dialogare con Sean Robinson, CEO del Gruppo Stiga, leader nel settore del garden care. Con una carriera costellata di esperienze in colossi tecnologici e industriali come Bosch e Dyson, Robinson porta in Stiga una visione unica, dove l'innovazione ingegneristica e l'attenzione al design si fondono con un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stiga: l’eccellenza del garden care tra innovazione, sostenibilità e visione futuristica

In questa notizia si parla di: stiga - garden - care - eccellenza

Stiga: l'eccellenza del garden care tra innovazione, sostenibilità e visione futuristica.

Stiga: l'eccellenza del garden care tra innovazione, sostenibilità e visione futuristica - Adnkronos Tech&Games intervista Sean Robinson, CEO del Gruppo Stiga, che delinea il futuro del giardinaggio tra tecnologia robotica, impegno ambientale e un design al servizio del benessere del consum ... Riporta adnkronos.com