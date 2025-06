Steve Maclin | Vorrei rivedere AJ Styles e Drew McIntyre in TNA

Sei appassionato di wrestling? Immagina un attimo un mondo in cui le superstar di WWE come AJ Styles e Drew McIntyre si uniscono alle sfide di TNA, creando un intreccio emozionante tra le due realtà. Con la partnership tra WWE e TNA che si intensifica, il futuro riserva sorprese incredibili per gli appassionati di questo sport spettacolare. Ma quali potrebbero essere gli scenari di questa collaborazione? Restate sintonizzati, perché le possibilità sono infinite!

Come sappiamo, la patnership tra WWE e TNA sta proseguendo a gonfie vele. Diversi sono ormai le Superstar TNA che appaiono nei tv show WWE, su tutti Joe Hendry, e le star WWE, in particolare modo di NXT, a partecipare nei tv show TNA. Durante una recente intervista, Steve Maclin ha chiamato in causa due Superstar WWE di primo piano. AJ e Drew in TNA?. Durante una intervista con “WrestleBinge”, Steve Maclin ha risposto ad una domanda su quali Superstar WWE vorrebbe vedere in TNA e ha fatto due grossi nomi: “C’è molto talento a NXT, ma ci sono diversi talenti nel main roster con cui mi piacerebbe misurarmi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Steve Maclin: “Vorrei rivedere AJ Styles e Drew McIntyre in TNA”

In questa notizia si parla di: steve - maclin - vorrei - rivedere

TNA: Matt Cardona conquista la title shot, affronterà Steve Maclin a Under Siege - Matt Cardona ha messo le mani sulla title shot per il TNA International Championship, dopo una vittoria decisiva in un emozionante Fatal Four-Way Match nell’episodio di TNA iMPACT! del 15 maggio.

Steve Maclin: “Vorrei rivedere AJ Styles e Drew McIntyre in TNA”; Steve Maclin - Intervista al TNA International Champion; TNA Wrestling Rebellion: card e come vederlo in streaming.

Steve Maclin - Intervista al TNA International Champion - In quel di TNA Unbreakable, evento svoltosi a Las Vegas durante il WrestleMania Weekend, Steve Maclin è diventato ... msn.com scrive